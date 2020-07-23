"Я вх**рив у Динамо півтора мільярда", – Суркіс зустрівся з обуреними ультрас киян

"Ідіть працюйте в клубі, зараз влаштую вас на роботу. Давати поради з боку може кожен. Крім того, враховуйте можливості Ахметова і мої. Я в цей клуб вх**рив півтора мільярда, тягнув його з останніх сил. Покажіть людину, готову вкладати в Динамо гроші, і я поступлюся місцем.

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Керувати за чужі гроші може кожен. Свої вкладіть. Дайте 30 млн доларів на рік і керуйте. Я буду збоку. Призначайте тренера і беріть, кого хочете.

Мені важко чимось апелювати, коли говорите, що Луческу говорив про нас щось неприємне. Але ми повинні розуміти, що поки нашим футболом керуватиме Павелко, можемо битися головою в стіну.

Схема проста: всі наші важливі матчі судило двоє арбітрів – Монзуль в полі і Романов як відеоасістент. Ви бачили, що вони творили?" – цитує Суркіса Glavcom.

Новий тренер Динамо викликав неоднозначну реакцію у футбольної України, адже у 2004-2016 роках Луческу очолював найпринциповішого суперника киян – донецький Шахтар.

Динамо був потрібен "свій Мораєс" – переваги та ризики запрошення Луческу на посаду головного тренера киян