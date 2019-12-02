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Суркіс назвав головний принцип Динамо у роботі на трансферному ринку

09:43 1001 Читать на русском
Суркіс назвав головний принцип Динамо у роботі на трансферному ринку
Ігор Суркіс / фото з відкритих джерел

Президент київського Динамо Ігор Суркіс розповів, яким принципом буде керуватися клуб під час пошуку нових гравців.

"Оцінювати рівень футболістів, перш за все, повинен тренерський штаб. Саме тренерський штаб ставить мені завдання щодо підсилення певних позицій. Ми ж не можемо просто купувати гравців для кількості.

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У нас на позицію центрального захисника є Попов, який буде в загальній групі з понеділка, а також є Бурда, який, ми сподіваємося, відновиться після травми. Ось буде вже 4 центральні захисники. А солити ми їх не збираємося. Мало того, Михайличенко розраховує на молодого захисника Сироту, який їздив з командою в Мальме. Тренерський штаб бачить в ньому величезний потенціал і можливості стати гравцем першої команди. Якщо ми будемо брати гравців, то тільки тих, хто вже сильніший за теперішніх.

Щодо питання про підсилення команди ми зустрінемося з головним тренером, обговоримо ситуацію. Є певні намітки, але повторюся ще раз, мова буде йти саме про підсилення команди, а не придбання нових футболістів заради кількості", – цитує Суркіса офіційний сайт Динамо.

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