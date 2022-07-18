У понеділок, 18 липня, штаб-квартира УЄФА прийняла церемонію жеребкування чергового етапу кваліфікації Ліги чемпіонів 2022/23. Динамо Київ дізналося суперника, з яким зіграє в разі перемоги над Фенербахче.

Результати жеребкування 3 раунду кваліфікації Ліги чемпіонів

Маккабі Хайфа (ISR) / Олімпіакос (GRE)﻿ – Аполлон Лімасол (CYP)

Карабах (AZE) / Цюріх (SUI) – Ференцварош (HUN) / Слован (SVK)

Лудогорець (BUL) / Шемрок Роверс (IRL) – Динамо Загреб (CRO) / Шкупі (MKD)

Марібор (SVN) / Шериф (MDA) – ГІК (FIN) / Вікторія Пльзень (CZE)

Лінфілд (NIR) / Буде-Глімт (NOR) ﻿– ﻿Жальгіріс (LIT) / Мальме (SWE)

Црвена Звезда (SRB) – Пюнік (ARM) / Дюделанж (LUX)

Монако (FRA) – ПСВ (NED)

Динамо Київ (UKR) / Фенербахче (TUR)﻿ – Штурм (AUT)

Уніон (BEL) – Рейнджерс (SCO)

Бенфіка (POR) – Мітьюлланд (DEN) / АЕК Ларнака (CYP)

Жеребкування 3 раунду кваліфікації ЛЧ стартувало о 13:00 за київським часом. Динамо, якщо пройде Фенербахче, було сіяним. Проте список можливих суперників команди Луческу і так вражав: французький Монако, бельгійський Уніон Сент-Жілуаз, австрійський Штурм і данський Мідтьюлланд або кіпрський АЕК Ларнака.

Відзначимо, що першою випала топова пара: Монако вийшов на ПСВ. Далі жереб випав на киян, яким дістався чи не найбільш прийнятний суперник – у минулому сезоні астрійської Бундесліги Штурм відстав від чемпіона Зальцбурга аж на 15 очок. Якщо вдасться здолати Фенербахче, динамівці знову номінально прийматимуть свого опонента першими. Стартові поєдинки цього етапу відбудуться 2/3 серпня, матчі-відповіді – рівно за тиждень.

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Своїх суперників отримали й інші українські футболісти. Зокрема, Пластун (Лудогорець), Вакулко (Пюнік), Зубков (Ференцварош), Вюнник (Цюріх), хоча останні двоє пропустили кілька офіційних матчів своїх команд на фоні неоднозначних чуток про повернення у Шахтар.

Шлях чемпіонів

Група 1

Сіяні:

Динамо Загреб (CRO) / Шкупі (MKD)

Маккабі Хайфа (ISR) / Олімпіакос (GRE)﻿

Карабах (AZE) / Цюріх (SUI)

Несіяні:

Лудогорець (BUL) / Шемрок Роверс (IRL)

Ференцварош (HUN) / Слован (SVK)

Аполлон Лімасол (CYP)

Група 2

Сіяні:

Црвена Звезда (SRB)

ГІК (FIN) / Вікторія Пльзень (CZE)

﻿Жальгіріс (LIT) / Мальме (SWE)

Марібор (SVN) / Шериф (MDA)

Лінфілд (NIR) / Буде-Глімт (NOR) ﻿

Пюнік (ARM) / Дюделанж (LUX)

Шлях представників ліг

Сіяні

Бенфіка (POR)

Рейнджерс (SCO)

Динамо Київ (UKR) / Фенербахче (TUR)﻿

ПСВ (NED)

Несіяні

Монако (FRA)

Мітьюлланд (DEN) / АЕК Ларнака (CYP)

Штурм (AUT)

Уніон (BEL)

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