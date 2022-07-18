Результати жеребкування 3 раунду кваліфікації ЛЧ – Динамо отримало одного з найкращих суперників
У понеділок, 18 липня, штаб-квартира УЄФА прийняла церемонію жеребкування чергового етапу кваліфікації Ліги чемпіонів 2022/23. Динамо Київ дізналося суперника, з яким зіграє в разі перемоги над Фенербахче.
Результати жеребкування 3 раунду кваліфікації Ліги чемпіонів
Маккабі Хайфа (ISR) / Олімпіакос (GRE) – Аполлон Лімасол (CYP)
Карабах (AZE) / Цюріх (SUI) – Ференцварош (HUN) / Слован (SVK)
Лудогорець (BUL) / Шемрок Роверс (IRL) – Динамо Загреб (CRO) / Шкупі (MKD)
Марібор (SVN) / Шериф (MDA) – ГІК (FIN) / Вікторія Пльзень (CZE)
Лінфілд (NIR) / Буде-Глімт (NOR) – Жальгіріс (LIT) / Мальме (SWE)
Црвена Звезда (SRB) – Пюнік (ARM) / Дюделанж (LUX)
Монако (FRA) – ПСВ (NED)
Динамо Київ (UKR) / Фенербахче (TUR) – Штурм (AUT)
Уніон (BEL) – Рейнджерс (SCO)
Бенфіка (POR) – Мітьюлланд (DEN) / АЕК Ларнака (CYP)
Жеребкування 3 раунду кваліфікації ЛЧ стартувало о 13:00 за київським часом. Динамо, якщо пройде Фенербахче, було сіяним. Проте список можливих суперників команди Луческу і так вражав: французький Монако, бельгійський Уніон Сент-Жілуаз, австрійський Штурм і данський Мідтьюлланд або кіпрський АЕК Ларнака.
Відзначимо, що першою випала топова пара: Монако вийшов на ПСВ. Далі жереб випав на киян, яким дістався чи не найбільш прийнятний суперник – у минулому сезоні астрійської Бундесліги Штурм відстав від чемпіона Зальцбурга аж на 15 очок. Якщо вдасться здолати Фенербахче, динамівці знову номінально прийматимуть свого опонента першими. Стартові поєдинки цього етапу відбудуться 2/3 серпня, матчі-відповіді – рівно за тиждень.
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Своїх суперників отримали й інші українські футболісти. Зокрема, Пластун (Лудогорець), Вакулко (Пюнік), Зубков (Ференцварош), Вюнник (Цюріх), хоча останні двоє пропустили кілька офіційних матчів своїх команд на фоні неоднозначних чуток про повернення у Шахтар.
Шлях чемпіонів
Група 1
Сіяні:
Динамо Загреб (CRO) / Шкупі (MKD)
Маккабі Хайфа (ISR) / Олімпіакос (GRE)
Карабах (AZE) / Цюріх (SUI)
Несіяні:
Лудогорець (BUL) / Шемрок Роверс (IRL)
Ференцварош (HUN) / Слован (SVK)
Аполлон Лімасол (CYP)
Група 2
Сіяні:
Црвена Звезда (SRB)
ГІК (FIN) / Вікторія Пльзень (CZE)
Жальгіріс (LIT) / Мальме (SWE)
Марібор (SVN) / Шериф (MDA)
Лінфілд (NIR) / Буде-Глімт (NOR)
Пюнік (ARM) / Дюделанж (LUX)
Шлях представників ліг
Сіяні
Бенфіка (POR)
Рейнджерс (SCO)
Динамо Київ (UKR) / Фенербахче (TUR)
ПСВ (NED)
Несіяні
Монако (FRA)
Мітьюлланд (DEN) / АЕК Ларнака (CYP)
Штурм (AUT)
Уніон (BEL)
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