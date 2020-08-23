Суркіс: Мені набридли розмови, що у нас тільки динамівські серця

Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував образливі вигуки ультрас киян у свій бік під час матчу проти Олімпіка (4:1).

"Абсолютно спокійно до цього ставлюся. Тільки професіоналізм і тільки результат. Мені набридло терпіти розмови про те, що у нас тільки динамівські серця.

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Я запросив одного з найкращих тренерів на сьогодні в Європі і світі. Хто б що не говорив", – сказав Суркіс у програмі Великий Футбол.

Нагадаємо, під час першого туру УПЛ активні фани Динамо прорвались на стадіон та "заряджали" образи на адресу президента клубу, а також закликали головного тренера киян Мірчу Луческу покинути свою посаду.

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