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Суркіс: Мені набридли розмови, що у нас тільки динамівські серця

23 серпня 23:46 - Читать на русском
Суркіс: Мені набридли розмови, що у нас тільки динамівські серця
Ігор Суркіс з ультрас Динамо / Фото Главком

Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував образливі вигуки ультрас киян у свій бік під час матчу проти Олімпіка (4:1).

23’ Сергій Політило
 
Віталій Буяльський 8’
Тарас Завійський 15’
Владислав Супряга 56’
Віктор Циганков 87’
8’ Віталій Буяльський
15’ Тарас Завійський
23’ Сергій Політило
56’ Владислав Супряга
87’ Віктор Циганков

"Абсолютно спокійно до цього ставлюся. Тільки професіоналізм і тільки результат. Мені набридло терпіти розмови про те, що у нас тільки динамівські серця.

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Я запросив одного з найкращих тренерів на сьогодні в Європі і світі. Хто б що не говорив", – сказав Суркіс у програмі Великий Футбол.

Нагадаємо, під час першого туру УПЛ активні фани Динамо прорвались на стадіон та "заряджали" образи на адресу президента клубу, а також закликали головного тренера киян Мірчу Луческу покинути свою посаду.

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Теги
Динамо Динамо ультрас Ігор Суркіс Мірча Мірча Луческу Олімпік - Динамо
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