Суркис: Мне надоели разговоры, что у нас только динамовские сердца

Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал оскорбительные выкрики ультрас киевлян в свою сторону во время матча против Олимпика (4:1).

"Абсолютно спокойно к этому отношусь. Только профессионализм и только результат. Мне надоело терпеть разговоры о том, что у нас только динамовские сердца.

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Я пригласил одного из лучших тренеров на сегодня в Европе и мире. Кто бы что ни говорил", – сказал Суркис в программе Великий Футбол.

Напомним, во время первого тура УПЛ активные фаны Динамо прорвались на стадион и "заряжали" оскорбления в адрес президента клуба, а также призвали главного тренера киевлян Мирчу Луческу покинуть свой пост.

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