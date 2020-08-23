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Суркис: Мне надоели разговоры, что у нас только динамовские сердца

23 августа 23:46 - Читати українською
Суркис: Мне надоели разговоры, что у нас только динамовские сердца
Игорь Суркис с ультрас Динамо / Фото Главком

Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал оскорбительные выкрики ультрас киевлян в свою сторону во время матча против Олимпика (4:1).

23’ Сергей Политыло
 
Виталий Буяльский 8’
Тарас Завийский 15’
Владислав Супряга 56’
Виктор Цыганков 87’
8’ Виталий Буяльский
15’ Тарас Завийский
23’ Сергей Политыло
56’ Владислав Супряга
87’ Виктор Цыганков

"Абсолютно спокойно к этому отношусь. Только профессионализм и только результат. Мне надоело терпеть разговоры о том, что у нас только динамовские сердца.

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Я пригласил одного из лучших тренеров на сегодня в Европе и мире. Кто бы что ни говорил", – сказал Суркис в программе Великий Футбол.

Напомним, во время первого тура УПЛ активные фаны Динамо прорвались на стадион и "заряжали" оскорбления в адрес президента клуба, а также призвали главного тренера киевлян Мирчу Луческу покинуть свой пост.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев ультрас Игорь Суркис Мирча Мирча Луческу Олимпик - Динамо Киев
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