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"Суркіс і Ребров пропонували роботу в Динамо": Бетао зізнався, чому відмовив київському клубу

20:33 853 Читать на русском
"Суркіс і Ребров пропонували роботу в Динамо": Бетао зізнався, чому відмовив київському клубу
Бетао / ФК Динамо Київ

Бразильський екс-легіонер "біло-синіх" Бетао ще кілька років тому міг стати на тренерський шлях.

"Коли сезон закінчився (2015 рік – прим.), я спілкувався з Ребровим і Суркісом. Мені запропонували вчитися на тренера і працювати в Динамо. Я подумав і не зміг погодитися – мені тоді був 31 рік і я ще хотів грати у футбол, у мене були сили. Мені сказали: добре, якщо захочеш працювати в Динамо, коли закінчиш кар'єру, – телефонуй нам.

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Я хочу грати ще мінімум рік, фізичний стан дозволяє, голова теж добре працює. А після цього, якщо я можу бути корисний Динамо, буду тільки радий. Можливо, зможу допомагати з переглядом футболістів у Південній Америці. Я хочу знову побачити сильне Динамо, яке грає в Лізі чемпіонів і Лізі Європи. Команда вже давно не вигравала чемпіонат України. Зараз це не те Динамо, яке я пам'ятаю. Як футболіст я вже не можу щось дати Динамо, але поза полем – звичайно, можу і хочу допомагати", – сказав Бетао в інтерв'ю офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, захисник перейшов у Динамо з Сантоса за 1,6 млн євро у 2008 році. За "біло-синіх" відіграв до січня 2013 року. У 2015-му повернувся до Києва, однак не справив враження на керівництво киян і після півроку контракт не продовжили. Нині виступає за бразильський Аваї.

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Теги
Динамо Динамо Ігор Суркіс Сергій Ребров Сергій Ребров Бетао Бетао
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