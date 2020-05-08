Бетао пригадав найекстремальніший матч у своїй кар'єрі

Бразильський екс-легіонер Динамо Бетао розповів про найпам'ятніший поєдинок за Динамо.

"Ми грали з БАТЕ в Мінську, коли там було мінус 22. Вранці перед матчем у команди зазвичай прогулянка, але я не розумів, як можна гуляти в таких умовах.

Бетао склав символічну збірну Динамо

Коли ми приїхали на стадіон, поле було повністю білим. Я думав, що не зможу грати в такий холод і сніг. Коли повернувся до роздягальні у перерві, навіть не хотів виходити на другий тайм. Не відчував пальців на ногах. Це було найважчим моментом", – сказав Бетао в інтерв'ю офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, у сезоні 2010/11 у матчі 5-го туру групового раунду Ліги Європи Динамо на виїзді здолало БАТЕ з рахунком 1:4, реабілітувавшись таким чином за нічию 2:2 у 1-му турі.

"Очі закриті, голову закинув": трагічний матч Лобановського, остання заміна і майбутній капітан Динамо в ролі болбоя