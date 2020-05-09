"Суркис и Ребров предлагали работу в Динамо": Бетао признался, почему отказал киевскому клубу

Бразильский экс-легионер "бело-синих" Бетао еще несколько лет назад мог стать на тренерский путь.

"Когда сезон закончился (2015 год – прим.), я общался с Ребровым и Суркисом. Мне предложили учиться на тренера и работать в Динамо. Я подумал и не смог согласиться – мне тогда был 31 год и я еще хотел играть в футбол, у меня были силы. Мне сказали: хорошо, если захочешь работать в Динамо, когда закончишь карьеру, – звони нам.

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Я хочу играть еще минимум год, физическое состояние позволяет, голова тоже хорошо работает. А после этого, если я могу быть полезен Динамо, буду только рад. Возможно, смогу помогать с просмотром футболистов в Южной Америке. Я хочу снова увидеть сильное Динамо, которое играет в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Команда уже давно не выигрывала чемпионат Украины. Сейчас это не то Динамо, которое я помню. Как футболист я не могу что-то дать Динамо, но вне поля – конечно, могу и хочу помогать", – сказал Бетао в интервью официальному сайту Динамо.

Напомним, защитник перешел в Динамо из Сантоса за 1,6 млн евро в 2008 году. За "бело-синих" играл до января 2013 года. В 2015-м вернулся в Киев, однако не произвел впечатления на руководство киевлян и после полугодичного пребывания контракт с ним не продлили. Ныне выступает за бразильский Аваи.

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