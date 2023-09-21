На встрече присутствовали первые лица 9 клубов Премьер-лиги. Это Динамо Киев (Игорь Суркис), Днепр-1 (Вячеслав Фридман), Заря (Евгений Геллер), Полесье (Геннадий Буткевич), Кривбасс (Константин Караманиц), Черноморец (Владимир Генинсон), Верес (Иван Надеин), Колос ( Андрей Засуха) и ЛНЗ (Дмитрий Кравченко). Президент Шахтера Ринат Ахметов пообещал Геннадию Буткевичу, который был инициатором собрания, лично посетить следующую встречу.

Детектор лжи, публичная жеребьевка и открытый рейтинг арбитров – состоялось заседание владельцев клубов УПЛ

Основной темой разговора было судейство. Как известно, за первые 7 туров УПЛ уже произошло несколько серьезных скандалов с участием арбитров.

"Накипело! И люди уже не готовы это терпеть. Владельцы клубов договорились внутренне проработать этот вопрос. Кто-то настроен более радикально, кто-то менее, но судейством недовольны все", – цитирует одного из присутствующих на заседании Український футбол.

По мнению руководителей клубов, систему судейства нужно кардинально менять и реформировать. Радикально настроенные владельцы клубов предложили убрать Лучано Лучи и вывести арбитров из подчинения УАФ. Но это было больше эмоции. Все понимают, что есть определенная структура, и УЕФА наделяет УАФ полномочиями в этой сфере.

По информации источника, встреча прошла в очень дружелюбной атмосфере. Не было никаких обвинений в адрес друг друга. "Игорь Суркис хвастался, как он перестроил команду за последние годы на молодежь. Очень активен был президент Кривбасса Караманиц, который выдвигал свои идеи по улучшению украинского футбола. Андрей Засуха сказал такую фразу: "Пока 16 клубов не объединятся, то все наши потуги – до задницы", – еще одна цитата, которую приводит Украинский футбол.

Следующая встреча состоится 17 октября. Геннадий Буткевич пригласил президентов клубов вместе просмотреть матч отбора Евро-2024 Мальта – Украина.

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