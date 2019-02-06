Суркіс: Хацкевич вважав, що йому потрібен саме Соль

Президент Динамо Ігор Суркіс розповів про вибір нападника у зимове трансферне вікно.

"Це правда, що Соль – креатура Хацкевича. Ми дуже давно за ним стежили. Серед запропонованих кандидатур Хацкевич вважав, що йому потрібен саме Соль. Зробили все можливе, щоб він опинився в Динамо.

Соль: Динамо – набагато сильніша команда, ніж Віллем II

Стояло завдання купити нападника. Ніхто не міг припустити, що Бесєдіну буде потрібна операція. Коли він зламався, думали, може, є сенс взяти когось в оренду. Коли Бесєдін відновиться, він буде приносити користь команді.

Форма Динамо на зборі? Команда грала 90 хвилин, вона готується, на тлі навантажень. Я б звернув увагу на останній спаринг, щоб розуміти, як ми готові. Менше хвилюватися потрібно перед грою з Олімпіакосом. Греки знаходяться в хорошому фізичному і моральному стані, виграють багато матчів поспіль. Найголовніше – добре підготуватися фізично і тактично. Щоб у матчі-відповіді вболівальник прийшов на стадіон, була інтрига. Природно, ставимо завдання пройти далі", – сказав Суркіс FootballHub.

Золоті 70-ті: Як Реал стежив за Блохіним, фіаско Айнтрахта за 48 років до Шахтаря і ще 23 фото "старої школи"