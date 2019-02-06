Суркис: Хацкевич считал, что ему нужен именно Соль

Президент Динамо Игорь Суркис рассказал о выборе нападающего в зимнее трансферное окно.

"Это правда, что Соль – креатура Хацкевича. Мы очень давно за ним следили. Среди предложенных кандидатур Хацкевич считал, что ему нужен именно Соль. Сделали все возможное, чтобы он оказался в Динамо.

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Стояла задача купить нападающего. Никто не мог предположить, что Беседину потребуется операция. Когда он сломался, думали, может, есть смысл взять кого-то в аренду. Когда Беседин восстановится, он будет приносить пользу команде.

Форма Динамо на сборе? Сегодня команда играла 90 минут, она готовится, на фоне нагрузок. Я бы обратил внимание на последний спарринг, чтобы понимать, как мы готовы. Меньше волноваться нужно перед игрой с Олимпиакосом. Греки находятся в хорошем физическом и моральном состоянии, выигрывают много матчей подряд. Самое главное – хорошо подготовиться физически и тактически. Чтобы в ответной игре болельщик пришел на стадион, была интрига. Естественно, ставим задачу пройти дальше", – сказал Суркис FootballHub.

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