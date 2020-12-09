"Підсилення? Нам поки що треба визначитися, де ми збори будемо проводити у зв'язку з коронавірусом. Визначитись, де будуть спаринги. Зустрітися треба з головним тренером і зрозуміти, які позиції він хоче підсилити, які є кандидатури і можливість придбання цих футболістів.

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Я зараз говорю не про гроші, а про тих, хто реально би підсилив, а не для кількості прийшли б якісь легіонери, які будуть гіршими за наших хлопців. Тому, я вважаю, що ця розмова передчасна до завершення сезону. Залишилося зовсім небагато чекати. Нехай вболівальники ще трохи потерплять", – сказав Суркіс у коментарі Youtube-каналу Бомбардир.

Зауважимо, Динамо перемогло Ференцварош (1:0) у заключному матчі групового етапу ЛЧ та здобуло путівку у плей-офф Ліги Європи. На підопічних Луческу у 2020-му ще очікує поєдинок з Колосом в рамках УПЛ.

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