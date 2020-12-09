"У цій дуже складній групі ми розуміли, що сьогодні буде найважливіший матч. Важка гра, низька температура, складне поле, на якому не зіграєш у швидкий футбол. Результат для мене був головним, все інше відійшло на другий план.

Динамо – Ференцварош: післяматчева прес-конференція Сергія Реброва

У першому таймі добре оборонялися, не дозволяли нічого створювати супернику, але самі відразу втрачали м’яч. У другому – я попросив футболістів краще розпоряджатися м’ячем. Ми змусили суперника помилятися, забили переможний гол і здобули позитивний результат. Я дуже щасливий, що ми вийшли в євровесну.

У нас молода команда, в обороні юні хлопці. Тиск давався взнаки, дуже важливим був перший гол. Ференцварош – хороша команда з досвідченими гравцями та чудовим тренером. Ми розуміли, що в очних протистояннях маємо вирішити долю третього місця, бо Ювентус і Барселона – команди іншого рівня.

Вітаю гравців з виходом у Лігу Європи. Потрібно враховувати, що ці футболісти виросли з командою, яку я треную від початку. Ми грали з 9 українцями та двома легіонерами, а у Ференцвароша все навпаки. Це важко. Але з цими хлопцями ми виграли Суперкубок, вийшли в Лігу Європи та йдемо на першому місці в чемпіонаті. Дякую їм за такі результати. Підсилення Динамо не від мене залежить. Я треную гравців, які в мене є", – сказав Луческу на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, Динамо у заключному матчі групового раунду Ліги чемпіонів мінімально переграло Ференцварош і пробилось у Лігу Європи.

Динамо переграло Ференцварош у матчі ЛЧ та пробилося в Лігу Європи – ключовими стали дуелі гравців збірної України