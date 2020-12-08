Вирішальний бій за 3 місце, а з ним і путівку до Ліги Європи. Команду Луческу влаштувала б і нічия, але не більша за 2:2, адже саме з таким рахунком команди розійшлися в першому колі. Гостям ризик був більш необхідний. Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Ференцварош на "Футбол 24", стартує 8 грудня о 22:00. Для обох команд це остання нагода здобути першу перемогу на груповому етапі ЛЧ 2020/21. У своїх чемпіонатах фраді та динамівці одноосібно лідирують. Ба більше, підопічні Реброва за 4 місяці не програли жодного поєдинку в сезоні, якщо не враховувати дуелі з Ювентусом і Барселоною.

Динамо – Ференцварош: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Перша небезпечна атака за господарями, але Кендзьора не скористався пустелею на своєму фланзі. Прем'єрний удар на 4 хвилині. Шапаренко необачно скинув Ловренчічу – не дуже гостро. Гармаш пару разів непогано відкривався по правому напівфлангу. Саме там найбільше гостроти від Динамо, поки Де Пена віддає паси в офсайд. Київ віддав ініціативу і грає другим номером. Розрахунок на нічию чи просто план у швидких контратаках? Пішли перші панічні крики: "Давайте, пацани!" Обидві команди дуже обережно катають м'яч. Страх пропустити першими, атмосфера фіналу на НСК Олімпійський. Важкий психологічний тягар тяжіє над динамівцями, багато дрібного браку в Попова, Миколенка, Де Пени і Циганкова. Сміливішають гості.

Динамо – Ференцварош – відео гола

Лайдуні ніби навмисно цілить в руку Сидорчука. Шведський суддя не бачить причин для пенальті. Мабуть, тому, що надто мала відстань була, і капітан Динамо не мав шансів прибрати руку. А тут Нгуен банально пробачає. Кендзьора і Сидорчук привозять на рівному місці. Лайдуні перехоплює і котить лідеру Фраді – удар вище, хоча ніхто особливо не заважав. Ще один удар у тій же зоні правого захисника, з тим же успіхом. Дуже тривожно біля воріт господарів. Команда Реброва майже 60% контролює м'яч, але найбільшу гостроту створює завдяки дитячим втратам киян. Де Пена грубо врізав Зубкову – жовта.

Жахіття команди Луческу. За 35 хвилин жодного удару і навіть спроби. Зарахували до статистики виграну верхову боротьбу Забарного, хоча снаряд ледь докотився кудись вбік від воріт. Які нерви! Циганков перехопив, тут же втратив, подача, Зубков обходить Бущана, далі бореться з центрбеками, Забарний повів м'яч на порожні ворота, і лише Попову вистачило витримки вибити в останній момент. Посипалися кутові на ворота українців. Зубков непогано розривав зону ривком і пасом на Нгуена – на відбій змушені грати господарі.

Київські футболісти виділяються тільки криком і красивими падіннями. Це вже якийсь поєдинок "хто емоційніше впаде". Хоча повтор показує, що Лайдуні справді грубо наступив на ногу Вербічу. Лише за "гірчичниками" переважає Динамо (3:2). Статистика показує, що боротьбу виграють кияни, а так і не скажеш. Дуже сумний перший тайм. Жодного удару від двох команд з меж штрафного майданчика! Багато страху і грубощів. Пекельні пастки для Миколенка, Попова, Циганкова і Де Пени, яких накривали найчастіше та найбільш ефективно.

Ще дві апеляції до судді. Гармаш відверто малював, VAR не обдурити. Влучання в руку Кендзьори – теж не пенальті. Примітивний рівень матчу трохи рятує лише Зубков. То сам пройшов у штрафний – удар заблокували. То знищив двох динамівців у центрі поля і розрізним пасом вивів Нгуена на вбивчу позицію. Пощастило киянам, що снаряд пішов прямісінько в Бущана. Харатін за грубощі, Блажіч за руку отримують по жовтій. Тепер у Ференцвароша і тут перевага. Гол з нічого забиває Динамо. Це називається клас? Де Пена подав штрафний, Попов дуже вправно переграв свого ж земляка Харатіна. Та вже в наступній атаці Узуні міг зрівняти після неприпустимої втрати Шапаренка – Бущан тягне.

На 70 хвилині Супряга і Шепелєв замінили Де Пену та Гармаша. Харатіна, який програв ключовий епізод, зняв Ребров, плюс випустив свіжого форварда Батуріну. Динамо на впевненості після такого важливого гола (тепер перший же пропущений не стає фатальним) присипляє хід матчу, намагаючись звести до мінімуму ризики біля власних воріт. Зубков за допомогою Нгуена після короткої паузи знову почали розривати редути. Вихованець Шахтаря мінімально не влучив метрів з 20.

Несподіваний хід від Реброва. Знову подвійна заміна. Капітан Ловренчіч поступився місцем на полі Ботці, а ось один із найгостріших у матчі Зубков передав естафету Маку, який на цьому стадіоні забивав за Словаччину. Лєднєв замінив Циганкова і одним з перших дотиків мав забивати, але не докрутив. Жерсон замінив Вербіча, Ребров зняв другого найактивнішого свого гравця, Нгуена – дивно. Сидорчук йде з поля на 90+2. Добре, що цього разу не вилучення, а лише заміна, вихід Андрієвського. Миколенко отримує капітанську пов'язку! Динамо у битві нервів вирвало 3 місце та путівку в 1/16 Ліги Європи. Україна точно буде представлена навесні в єврокубках, і це найкращий підсумок цього не найбільш якісного видовища.