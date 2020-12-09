"Усиление? Нам пока надо определиться, где мы сборы будем проводить в связи с коронавирусом. Определиться, где будут спарринги. Встретиться надо с главным тренером и понять, какие позиции он хочет усилить, какие есть кандидатуры и возможность приобретения этих футболистов.

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Я сейчас говорю не о деньгах, а о тех, кто реально бы усилил, а не для количества пришли какие-то легионеры, которые будут хуже наших ребят. Поэтому, я считаю, что этот разговор преждевременный до окончания сезона. Осталось совсем немного ждать. Пускай болельщики еще немного потерпят", – сказал Суркис в комментарии Youtube-каналу Бомбардир.

Заметим, Динамо победило Ференцварош (1:0) в заключительном матче группового этапа ЛЧ и получило путевку в плей-офф Лиги Европы. Подопечных Луческу в 2020-м еще ожидает поединок с Колосом в рамках УПЛ.

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