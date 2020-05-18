Суркіс готовий надати Шахтарю стадіон для догравання сезону УПЛ

Президент Динамо Ігор Суркіс висловив готовність підтримати "гірників", якщо ті вирішать провести заключні матчі чемпіонату України у Києві.

"Сьогодні чотири клуби з першої шістки практично знаходяться в Києві. Двом іншим ми повинні створити певні умови, щоб вони не відчували себе вигнанцями і гостями. Зорі я запропонував нашу базу ДЮСШ з двома тренувальними полями, з тренажерним залом, окремими кімнатами і триразовим харчуванням. Якщо треба, то і з підвечірком.

Шахтар – Динамо: Караваєв оцінив шанси киян у Класичному

Може Шахтар вирішить приймати суперників у Києві. Скаже надати будь-яку арену – питань немає. Ми опинилися в ситуації, в якій повинні йти назустріч футболу, а не ставати в позу і розказувати, як ми будемо грати. У тому місті чи іншому.

І не треба придумувати, що ми хочемо грати лише на своєму рідному стадіоні. У чому сенс? Ось стадіон Динамо імені Лобановського. Сюди не пустять жодної людини, крім футболістів. Зіграли матч і розійшлися. Якщо хочете – проведемо всі матчі на цьому стадіоні. Або на "Олімпійському". Можна на "Оболонь-Арені" грати. Вибирайте", – сказав Суркіс у програмі "Великий футбол".

Нагадаємо, чемпіонат України відновиться вже 30 травня. Динамо після 23-х турів посідає третю сходинку в турнірній таблиці, маючи у своєму активі 46 очок. Шахтар лідирує, набравши 59 пунктів.

"Шевченко, мов скалка в дупі – я засмутився, коли він не забив нам": тінь Царя, або Як українець робив 99 голів зі 100