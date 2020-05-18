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Суркис готов предоставить Шахтеру стадион для доигрывания сезона УПЛ

12:09 35 Читати українською
Суркис готов предоставить Шахтеру стадион для доигрывания сезона УПЛ
Игорь Суркис / Фото из открытых источников

Президент Динамо Игорь Суркис выразил готовность поддержать "горняков", если те решат провести заключительные матчи чемпионата Украины в Киеве.

"Сегодня четыре клуба из первой шестерки практически находятся в Киеве. Двум другим мы должны создать определенные условия, чтобы они не чувствовали себя изгоями и гостями. Заре я предложил нашу базу ДЮСШ с двумя тренировочными полями, с тренажерным залом, отдельными комнатами и трехразовым питанием. Если надо, то и с полдником.

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Может Шахтер решит принимать соперников в Киеве. Скажет предоставить любую арену – вопросов нет. Мы оказались в ситуации, в которой должны идти навстречу футболу, а не становиться в позу и рассказывать, как мы будем играть. В том городе или другом.

И не надо придумывать, что мы хотим играть только на своем родном стадионе. В чем смысл? Вот стадион Динамо имени Лобановского. Сюда не пустят ни одного человека, кроме футболистов. Сыграли матч и разошлись. Если хотите – проведем все матчи на этом стадионе. Или на "Олимпийском". Можно на "Оболонь-Арене" играть. Выбирайте", – сказал Суркис в программе "Великий футбол".

Напомним, чемпионат Украины возобновится уже 30 мая. Динамо после 23-х туров занимает третье место в турнирной таблице, имея в своем активе 46 очков. Шахтер лидирует, набрав 59 пунктов.

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