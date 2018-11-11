Суркіс: "Будка" вже в минулому, але приємно, що обіграли Маріуполь з великим рахунком

Президент київського Динамо Ігор Суркіс поділився враженнями від матчу проти Маріуполя.

"Спочатку було важко, потім забили перший гол, відразу все стало на свої місця. Треба вміти розкривати швидше оборону команд, які грають велику кількість ззаду, потім стає все легше.

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Хоча не можу сказати, що Маріуполь ставив автобус, як всі інші команди, грав у футбол, в перші 15 хвилин доставив нам багато неприємностей, добре, що не забили.

Фраза "загнати в будку" стосовно Маріуполя вже в минулому, зараз обіграли. Хлопці після важкої емоційно гри з Ренном, важко молодим відновлюватися після таких матчів. Вони втягувалися, минулий матч це теж видно було, що не відійшли.

Нові 5-річні контракти Миколенка, Шапаренка та Шепелєва? Вважаю, що це майбутнє Динамо, їм треба довіряти. До них одне єдине питання – щоб вони думали про футбол, у них в цьому житті все буде, а решту вони встигнуть зробити", – сказав Суркіс в ефірі FootballHub.

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