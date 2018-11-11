Суркис: "Будка" уже в прошлом, но приятно, что обыграли Мариуполь с крупным счетом

Президент киевского Динамо Игорь Суркис поделился впечатлениями от матча против Мариуполя.

"Сначала было трудно, потом забили первый гол, сразу все стало на свои места. Надо уметь раскрывать скорее оборону команд, которые играют большое количество сзади, потом становится все легче.

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Хотя не могу сказать, что Мариуполь ставил автобус, как все другие команды, играл в футбол, в первые 15 минут доставил нам много неприятностей, хорошо, что не забили.

Фраза "загнать в будку" относительно Мариуполя уже в прошлом, сейчас обыграли. Ребята после тяжелой эмоционально игры с Ренном, трудно молодым восстанавливаться после таких матчей. Они втягивались, прошлый матч это тоже видно было, что не отошли.

Новые 5-летние контракты Миколенко, Шапаренко и Шепелева? Считаю, что это будущее Динамо, им нужно доверять. К ним один единственный вопрос – чтобы они думали о футболе, у них в этой жизни все будет, а остальное они успеют сделать", – сказал Суркис в эфире FootballHub.

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