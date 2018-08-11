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Суркис: А куда Супряге нужно было переходить? Он что, где-то заиграл?

11:03 263 Читати українською
Суркис: А куда Супряге нужно было переходить? Он что, где-то заиграл?
Игорь Суркис / Футбол 24

Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал переход Супряги в киевский клуб.

"Мы давно поняли, что нужно забирать Супрягу, никак договориться не могли. Талантливый парень. Дай Бог, чтобы у него все получилось в киевском Динамо.

Не надо было Супряге переходить в Динамо? А куда ему надо было сразу идти? Он что, где-то заиграл? На каком-то высоком уровне? Я считаю, что у нас он может раскрыться. У него для этого есть все.

Суркис: Динамо продолжает искать нападающего

В пример я ему привел Шевченко, в 17 лет вышел против Баварии. Он чувствует себя игроком, который может выходить, и, самое главное, забивать. У него для этого есть данные, все. Я считаю, что он сможет принести, хоть и не сразу, пользу киевскому Динамо", – сказал Суркис в интервью FootballHub.

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Динамо Киев Динамо Киев Игорь Суркис Владислав Супряга Владислав Супряга
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