Суркіс – про дискваліфікацію Бєсєдіна: Коронавірус, можна сказати, пішов йому на користь

Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував дискваліфікацію нападника київського клубу Артема Бєсєдіна за порушення антидопінгових правил.

"Ми вважаємо, що це мінімальний термін. Хоча я глибоко розібрався в цьому процесі, провини Бєсєдіна не було жодної. Ми з ним не один раз розмовляли. Коронавірус, можна сказати, пішов йому на користь, адже перенесли Євро-2020 на наступний сезон. Залишилося ще півроку почекати.

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Артем багато переосмислить, буде обачнішим. Тому що кожен відповідає за ті дії, які робить. Він – не маленький хлопчик. Якщо навіть прийняв якусь таблетку, повинен був уважно подивитися, що це. Але те, що немає його провини, я в цьому впевнений на 200%. Тому і таке мінімальне було покарання. Він довів особистою присутністю в УЄФА з юристами, що його провини немає. Але він не міг повністю уникнути відповідальності", – сказав Суркіс в ефірі ПроФутбол.

Нагадаємо, Бєсєдін, який провалив допінг-тест після матчу Ліги Європи проти Мальме 28 листопада 2019-го, пропустить один рік. Термін дії санкції починається з 19 грудня минулого року – саме тоді форвард збірної України був відсторонений від футболу.

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