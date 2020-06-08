Суркис – о дисквалификации Беседина: Коронавирус, можно сказать, пошел ему на пользу

Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал дисквалификацию нападающего киевского клуба Артема Беседина за нарушение антидопинговых правил.

"Мы считаем, что это минимальный срок. Хотя я глубоко разобрался в этом процессе, вины Беседина не было никакой. Мы с ним не раз разговаривали. Коронавирус, можно сказать, пошел ему на пользу, ведь перенесли Евро-2020 на следующий сезон. осталось еще полгода подождать.

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Артем много переосмыслит, будет осторожнее. Потому что каждый отвечает за те действия, которые делает. Он – не маленький мальчик. Если даже принял какую-то таблетку, должен был внимательно посмотреть, что это. Но то, что нет его вины, я в этом уверен на 200%. Поэтому и такое минимальное было наказание. Он доказал личным присутствием в УЕФА с юристами, что его вины нет. Но он не мог полностью избежать ответственности", – сказал Суркис в эфире ПроФутбол.

Напомним, Беседин, который провалил допинг-тест после матча Лиги Европы против Мальме 28 ноября 2019-го, пропустит один год. Срок действия санкции начинается с 19 декабря прошлого года – именно тогда форвард сборной Украины был отстранен от футбола.

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