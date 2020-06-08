toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ - АЛЕКСАНДРИЯ АНДРЕЙ ШЕВЧЕНКО УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Суркис – о дисквалификации Беседина: Коронавирус, можно сказать, пошел ему на пользу

12:07 51 Читати українською
Суркис – о дисквалификации Беседина: Коронавирус, можно сказать, пошел ему на пользу
Артем Беседін / фото: ФК Динамо

Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал дисквалификацию нападающего киевского клуба Артема Беседина за нарушение антидопинговых правил.

"Мы считаем, что это минимальный срок. Хотя я глубоко разобрался в этом процессе, вины Беседина не было никакой. Мы с ним не раз разговаривали. Коронавирус, можно сказать, пошел ему на пользу, ведь перенесли Евро-2020 на следующий сезон. осталось еще полгода подождать.

"Лещей ему надавать или побить?": Беседин рассказал о своем отношении к экс-врачу Динамо Миронову

Артем много переосмыслит, будет осторожнее. Потому что каждый отвечает за те действия, которые делает. Он – не маленький мальчик. Если даже принял какую-то таблетку, должен был внимательно посмотреть, что это. Но то, что нет его вины, я в этом уверен на 200%. Поэтому и такое минимальное было наказание. Он доказал личным присутствием в УЕФА с юристами, что его вины нет. Но он не мог полностью избежать ответственности", – сказал Суркис в эфире ПроФутбол.

Напомним, Беседин, который провалил допинг-тест после матча Лиги Европы против Мальме 28 ноября 2019-го, пропустит один год. Срок действия санкции начинается с 19 декабря прошлого года – именно тогда форвард сборной Украины был отстранен от футбола.

Євро-2020 перенесли, Україна з ризиком залишитися без Шевченка – хто виграв і програв від рішення УЄФА

blog_ava
Миколенко: За каждый свой гол в ворота Александрии прошу прощения у Панькива
00:15
662
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Игорь Суркис Допинг Артем Беседин Артем Беседин
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
дн
:
6
час
:
15
мин
Гранада
20:30
Хетафе
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук