У нападника київського Динамо Владислава Супряги знову все гаразд на особистому фронті.

Чутки про новий роман динамівця з'явилися ще раніше, але зараз Супряга остаточно їх розвіяв. Чемпіон світу U-20 виклав в Instagram світлину зі своєю коханою.

"Супряга вдарився обличчям у подушку безпеки": журналіст розкрив деталі ДТП за участю форварда Динамо

Обраницю 23-річного футболіста звати Марина Литвин. Уродженка Запорізької області є моделлю, а у 2021 році брала участь у конкурсі "Міс Україна", де стала переможницею в номінації "Міс Земля".

Як відомо, раніше Владислав перебував у стосунках з Дарією Савіною, яка пізніше вийшла заміж за захисника Шахтаря Валерія Бондаря – партнера Супряги по чемпіонській збірній України U-20.

До слова, у сезоні 2022/23 форвард ще не зіграв жодного офіційного матчу через серйозну травму. Динамо, яке підписало Супрягу ще у 2018-му, посідає 4 місце в турнірній таблиці УПЛ.