Форвард Динамо Владислав Супряга все ще може перебратися на Апенніни.

Після серйозних змін у керівництві Салернітани головний аутсайдер Серії А планує змінити і вектор кадрової роботи клубу. Серед головних завдань нового спортивного директора клубу Вальтера Сабатіні – пошук цікавих для інвестицій молодих гравців.

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За інформацією Calcio Style, першою ластівкою "гранатових" може стати нападник Динамо Владислав Супряга, інтерес до якого раніше виявляли Дженоа, Сампдорія, Удінезе і сама Салернітана.

"Темно-червоні" всерйоз готові поборотися за українця – очікується, що кияни запросять за свого форварда від 5 до 10 млн євро. Президент італійського клубу Даніеле Ієрволіно розраховує, що йому вдасться переконати Динамо знизити вартість або навіть відпустити форварда в оренду. Також наголошується, що ніколи раніше Супряга не був таким близьким до переїзду у Серію А.

Нагадаємо, у поточному сезоні Владислав провів за Динамо 263 хвилини у 6 матчах – без результативних дій. Transfermarkt оцінює гравця у 4 млн євро.

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