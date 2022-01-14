Головний тренер Динамо Мірча Луческу визначиться з долею нападників киян під час зимових зборів.

Кулач, Шкурін, Рамірес та Супряга поїдуть з Динамо на перший тренувальний збір, який розпочнеться 17 січня, повідомляє meta-ratings.

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Попри чутки про можливий відхід одного з цих гравців цієї зими, Луческу має намір переглянути їх на зборах. Вже після повернення з Іспанії стане відоме рішення наставника Динамо щодо можливого відходу когось із цієї четвірки в оренду.

Додамо, що частина динамівців сьогодні пройшла медогляд після виходу з відпустки, і команда приступила до перших тренувань, після чого вирушить на збори.

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