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Динамо сорвало переговоры об аренде Бенито в хорватский клуб

"Грифоны" продали Эльдара Шомуродова Роме, однако с поиском замены возникли проблемы. После провалов с другими целями клуб снова интересуется Супрягой. Правда, на 21-летнего нападающего также претендует Сампдория, поэтому следует ожидать генуэзское дерби в борьбе за трансфер.

Напомним, в прошлом сезоне Владислав Супряга провел 31 поединок в составе Динамо, отметившись тремя голами и пятью ассистами. В нынешней кампании форвард еще не играл из-за травмы. Transfermarkt оценивает игрока в 6 миллионов евро.

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