Нападник Динамо Владислав Супряга очікує на завершення переговорів між киянами та італійською Сампдорією.

Сампдорія все ще сподівається підписати Супрягу у поточне трансферне вікно, повідомляє Sky Sport Italia.

Супряга знову став ціллю Дженоа – за форварда Динамо розгорнеться справжнє дербі

Генуезці зробили нову пропозицію Динамо та все ще очікують на відповідь "біло-синіх". Якщо ж Дженоа не відмовиться від варіанту з трансфером Владислава, то за українця розгорнеться справжнє дербі на трансферному ринку.

Нагадаємо, минулого сезону Владислав Супряга провів 31 поєдинок у складі Динамо, відзначившись трьома голами та п'ятьма асистами. У нинішній кампанії форвард ще не грав через травму. Transfermarkt оцінює гравця в 6 мільйонів євро.

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