Сампдория все еще надеется подписать Супрягу в текущее трансферное окно, сообщает Sky Sport Italia.

Супряга снова стал целью Дженоа – за форварда Динамо развернется настоящее дерби

Генуэзцы сделали новое предложение Динамо и все еще ожидают ответа "бело-синих". Если же Дженоа не откажется от варианта с трансфером Владислава, то за украинца развернется настоящее дерби на трансферном рынке.

Напомним, в прошлом сезоне Владислав Супряга провел 31 поединок в составе Динамо, отметившись тремя голами и пятью ассистами. В нынешней кампании форвард еще не играл из-за травмы. Transfermarkt оценивает игрока в 6 миллионов евро.

Із Динамо – на вихід: Луческу втратив віру у Супрягу і ще 12 динамівців, серед яких навіть вчорашні лідери