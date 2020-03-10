Супряга та Максимов визнані найкращими гравцем та тренером УПЛ в лютому

Українська Прем'єр-Ліга обрала найкращого гравця та тренера за підсумками лютого.

Владислав Супряга та Юрій Максимов визнані найкращим гравцем та тренером у лютому відповідно, повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги.

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Супряга отримав 29% голосів, обігнавши Заурі Махарадзе, Руслана Смирного, Євгена Смирного та Беньяміна Вербіча.

Максимов з 39% голосів мінімально випередив Віктора Скрипника, а також Руслана Костишина та Дмитра Михайленка.

Нагадаємо, Супряга відзначився хет-триком у воротах Динамо у поєдинку 20-го туру УПЛ, а в наступному матчі забив Шахтарю. Ворскла ж під керівництвом Максимова мінімально здолала "гірників".

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