toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ КОРОНАВІРУС ВАЛЕНСІЯ - АТАЛАНТА РБ ЛЕЙПЦИГ - ТОТТЕНХЕМ

Супряга та Максимов визнані найкращими гравцем та тренером УПЛ в лютому

12:25 493 Читать на русском
Супряга та Максимов визнані найкращими гравцем та тренером УПЛ в лютому
Владислав Супряга / фото: СК Дніпро-1

Українська Прем'єр-Ліга обрала найкращого гравця та тренера за підсумками лютого.

Владислав Супряга та Юрій Максимов визнані найкращим гравцем та тренером у лютому відповідно, повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги.

Супряга – злий геній Динамо: сенсаційний хет-трик прочиняє двері у збірну України

Супряга отримав 29% голосів, обігнавши Заурі Махарадзе, Руслана Смирного, Євгена Смирного та Беньяміна Вербіча.

Максимов з 39% голосів мінімально випередив Віктора Скрипника, а також Руслана Костишина та Дмитра Михайленка.

Нагадаємо, Супряга відзначився хет-триком у воротах Динамо у поєдинку 20-го туру УПЛ, а в наступному матчі забив Шахтарю. Ворскла ж під керівництвом Максимова мінімально здолала "гірників".

"Фол Шабанова – чистий пенальті": Динамо і Шахтар – із проблемами, сенсаційний кандидат у збірну України і як бути з VAR

blog_ava
Голодуючі Поволжя-4: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії прямо зараз – дехто міняє паспорти
12:00
6822
Теги
УПЛ Найкращий гравець місяця в УПЛ Владислав Супряга Владислав Супряга Юрій Максимов Юрій Максимов
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
18
хв
Валенсія
22:00
Аталанта
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук