toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ КОРОНАВИРУС ВАЛЕНСИЯ - АТАЛАНТА РБ ЛЕЙПЦИГ - ТОТТЕНХЭМ

Супряга и Максимов признаны лучшими игроком и тренером УПЛ в феврале

12:25 30 Читати українською
Супряга и Максимов признаны лучшими игроком и тренером УПЛ в феврале
Владислав Супряга / фото: СК Днепр-1

Украинская Премьер-Лига выбрала лучшего игрока и тренера по итогам февраля.

Владислав Супряга и Юрий Максимов признаны лучшим игроком и тренером в феврале соответственно, сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

Супряга – злий геній Динамо: сенсаційний хет-трик прочиняє двері у збірну України

Супряга получил 29% голосов, обогнав Заури Махарадзе, Руслана Смирного, Евгения Смирнова и Беньямина Вербича.

Максимов с 39% голосов минимально опередил Виктора Скрипника, а также Руслана Костышина и Дмитрия Михайленко.

Напомним, Супряга отметился хет-триком в ворота Динамо в поединке 20-го тура УПЛ, а в следующем матче забил Шахтеру. Ворскла же под руководством Максимова минимально одолела "горняков".

"Фол Шабанова – чистий пенальті": Динамо і Шахтар – із проблемами, сенсаційний кандидат у збірну України і як бути з VAR

blog_ava
Хачериди объяснил, почему отказался возвращаться в УПЛ
06:30
640
Теги
УПЛ Лучший игрок месяца в УПЛ Владислав Супряга Владислав Супряга Юрий Максимов Юрий Максимов
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
5
мин
Валенсия
22:00
Аталанта
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук