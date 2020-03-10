Супряга и Максимов признаны лучшими игроком и тренером УПЛ в феврале

Украинская Премьер-Лига выбрала лучшего игрока и тренера по итогам февраля.

Владислав Супряга и Юрий Максимов признаны лучшим игроком и тренером в феврале соответственно, сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

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Супряга получил 29% голосов, обогнав Заури Махарадзе, Руслана Смирного, Евгения Смирнова и Беньямина Вербича.

Максимов с 39% голосов минимально опередил Виктора Скрипника, а также Руслана Костышина и Дмитрия Михайленко.

Напомним, Супряга отметился хет-триком в ворота Динамо в поединке 20-го тура УПЛ, а в следующем матче забил Шахтеру. Ворскла же под руководством Максимова минимально одолела "горняков".

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