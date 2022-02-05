Форвард Сампдорії Владислав Супряга, права на якого належать Динамо, має досить негативне ставлення до захисника Шахтаря Валерія Бондаря – той одружився з колишньою дівчиною нападника.

"Розставання з Дарією ніяк не вдарило. Коли я розійшовся з нею, то забив 12 м'ячів, тому це ніяк не вплинуло на мене. Мені хотілося довести собі, що можу. У мене тоді не виходило, а після розставання я почав забивати. Це пішло мені на користь.

Бондар вирушив до Барселони після першого збору Шахтаря – колоритні фото з кубком Ліги чемпіонів

У нас із Дарією немає дружніх стосунків. Валерію Бондарю я не потисну руки — він дуже некрасиво вчинив. Після того, що він зробив, жодних навіть партнерських відносин бути не може", – поділився Супряга у інтерв'ю Burbuzz.

Нагадаємо, Владислав був у стосунках з Дар'єю Савіною, яка згодом почала зустрічатись з його партнером по молодіжній збірній України Валерієм Бондарем. Влітку 2021 року пара офіційно одружилась.

Трансфери УПЛ зима-2022: міграція з Динамо і Шахтаря в Європу, активізація аутсайдерів – всі переходи