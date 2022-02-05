Форвард Сампдории Владислав Супряга, права на которого принадлежат Динамо, имеет довольно негативное отношение к защитнику Шахтера Валерию Бондарю – тот женился на бывшей девушке нападающего.

"Расставание с Дарьей никак не ударило. Когда я разошелся с ней, то забил 12 мячей, поэтому это никак не повлияло на меня. Мне хотелось доказать себе, что могу. У меня тогда не получалось, а после расставания я стал забивать. Это пошло мне на пользу.

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У нас с Дарьей нет дружеских отношений. Валерию Бондарю я не пожму руку — он очень некрасиво поступил. После того, что он сделал, никаких даже партнерских отношений быть не может", – поделился Супряга в интервью Burbuzz.

Напомним, Владислав был в отношениях с Дарьей Савиной, которая позже начала встречаться с его партнером по молодежной сборной Украины Валерием Бондарем. Летом 2021 года пара официально оформила отношения.

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