Захисник Шахтаря Валерій Бондар не захотів залишатись вдома під час короткої перерви між зимовими зборами.

Валерій Бондар разом зі своєю чарівною дружиною Дашою Савіною полетіли до Барселони, де не змогли оминути домашню арену іспанського гранда.

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"Невелику перерву між зборами проводимо з користю для себе, знайомимося з новою країною та її пам'ятками. Стадіон Камп Ноу заворожує своєю масштабністю. Наживо ще краще, ніж на відео та фото", – написав Валерій в Instagram.

У нинішньому сезоні Бондар зіграв за "гірників" 8 матчів.

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