Ворскла на 13-й хвилині змарнувала шанс вийти вперед – Степанюк дивом не влучив у площину воріт з близької відстані. Наприкінці тайму Шулянський міг засмутити полтавців, але з його ударом з-за меж штрафного впорався Ісенко. Вже у доданий час Степанюк зіткнувся головою з Мартинюком і не зміг продовжити гру

Олександрія у кривавому матчі втримала перемогу над Ворсклою

По перерві Ковалець спробував закрутити у дальній кут – неточно. Мякушко огризнувся у відповідь – повз ворота. В середині другого тайму Ковалець після навісу зі стандарту від Скорка підправив сферу у сітку і Олександрія повела у рахунку.

На 90-й хвилині Хрипчук залишив полтавців у меншості, а суперник ледь не подвоїв зі штрафного – Ісенко врятував. Крупський міг видряпати нічия, коли розстрілював Шевченка головою з району одинадцятиметрової позначки, але Микита у стрибку перевів круглого у стійку і врятував Ротаню і Ко перемогу.