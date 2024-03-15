Ворскла на 13-й минуте упустила шанс выйти вперед – Степанюк чудом не попал в створ ворот с близкого расстояния. В концовке тайма Шулянский мог огорчить полтавчан, но с его ударом из-за пределов штрафной справился Исенко. Уже в добавленное время Степанюк столкнулся головой с Мартынюком и не смог продолжить игру

Александрия в кровавом матче удержала победу над Ворсклой

После перерыва Ковалец попытался закрутить в дальний угол – неточно. Мякушко огрызнулся в ответ – мимо ворот. В середине второго тайма Ковалец после навеса со стандарта от Скорка подправил сферу в сетку и Александрия повела в счете.

На 90-й минуте Хрипчук оставил полтавчан в меньшинстве, а соперник едва не удвоил со штрафного – Исенко спас. Крупский мог выцарапать ничью, когда расстреливал Шевченко головой из района одиннадцатиметровой отметки, но Никита в прыжке перевел круглого в стойку и спас Ротаню и Ко победу.