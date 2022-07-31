"Через вторгнення Росії полтавці вирішили обидва матчі з АІКом проводити в Швеції. На відміну від тих же динамівців, не кажучи вже про футболістів АІКа, підопічні Віктора Скрипника не могли похвалитися ігровою практикою і довгою лавою запасних. В підсумку, це й далося взнаки, хоча якихось особливих претензій до полтавців, зважаючи на реалії, немає.

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Хоча луганці й зазнали чималих кадрових втрат, все ж, їхній рівень підготовки вищий ніж у візаві з Крайової. Думаю, що Зорі до снаги добре виступити навіть у груповому турнірі Ліги конференцій", – поділився Маркевич у інтерв'ю Команда№1.

Нагадаємо, що Ворскла поступилась АІКу в двоматчевому протистоянні (3:4) та вилетіла з Ліги конференцій. Зоря ж розпочне свій шлях з третього кваліфікаційного раунду протистоянням з румунською Універсітатею Крайовою, матчі відбудуться 4 та 11 серпня відповідно.

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