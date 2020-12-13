Сьогодні зірку амстердамців заарештували за підозрою у завданні важких ножових поранень, повідомляє De Telegraaf. Інцидент трапився ще в кінці липня. 28-річний Промес влаштував вечірку, на яку запросив друзів та родичів. Форвард Аякса посварився з кимось із гостей, а потім завдав йому кілька ударів ножем. Постраждалого госпіталізували із серйозними травмами, проте лікарі врятували його життя.

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Арешт "наздогнав" Промеса лише сьогодні. Поліція не дала жодних пояснень, чому розслідування затягнулося на такий довгий термін (жертва написала заяву місяць тому). Нападник Аякса перебуватиме за гратами щонайменше три дні, після чого оберуть запобіжний захід. Йому загрожує до 4 років позбавлення волі, хоча адвокат підозрюваного заперечує причетність Квінсі до різанини.

Додамо, що Промес провів 17 матчів у поточному сезоні, відзначився 5 голами та одним асистом. Форвард стабільно викликається у збірну Нідерландів, яка стане першим суперником України на Євро-2020.

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