Сегодня звезду амстердамцев арестовали по подозрению в нанесении тяжелых ножевых ранений, сообщает De Telegraaf. Инцидент произошел еще в конце июля. 28-летний Промес устроил вечеринку, на которую пригласил друзей и родственников. Форвард Аякса поссорился с кем-то из гостей, а затем нанес ему несколько ударов ножом. Пострадавшего госпитализировали с серьезными травмами, однако врачи спасли его жизнь.

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Арест "догнал" Промеса только сегодня. Полиция не дала никаких объяснений, почему расследование затянулось на столь долгий срок (жертва написала заявление месяц назад). Нападающий Аякса будет находиться за решеткой как минимум три дня, после чего выберут меру пресечения. Ему грозит до 4 лет лишения свободы, хотя адвокат подозреваемого отрицает причастность Квинси к резне.

Добавим, что Промес провел 17 матчей в текущем сезоне, отличился 5 голами и одним ассистом. Форвард стабильно вызывается в сборную Нидерландов, которая станет первым соперником Украины на Евро-2020.

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