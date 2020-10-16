Зірка "ротен" може отримати реальний термін ув'язнення за побиття колишньої коханої, повідомляє The Sun.

Дружина екс-гравця збірної Туреччини найняла кілера для свого чоловіка – моторошна історія

Колишня Боатенга Шерін Сінлер подала позов ще 2 роки тому, а 10 грудня відбудеться судове засідання. Жінка заявила про побиття і надала світлини отриманих травм. Адвокати оборонця намагаються закрити провадження, посилаючись на бездоказовість звинувачень на адресу свого клієнта. Проте, за чутками, у розпорядженні суду опинилося і відео нападу Боатенга на Сінлер.

До слова, стосунки чемпіона світу-2014 з екс-коханою розпочалися ще 10 років тому. У березні 2011-го в пари народилися близнюки. Пізніше Боатенг і Сінлер розійшлися через зраду оборонця.

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