Боатенг може сісти до в'язниці на 5 років за насильство
Оборонець мюнхенської Баварії Жером Боатенг отримав серйозні проблеми через негідний епізод, пов'язаний з побиттям матері своїх дітей.
Зірка "ротен" може отримати реальний термін ув'язнення за побиття колишньої коханої, повідомляє The Sun.
Дружина екс-гравця збірної Туреччини найняла кілера для свого чоловіка – моторошна історія
Колишня Боатенга Шерін Сінлер подала позов ще 2 роки тому, а 10 грудня відбудеться судове засідання. Жінка заявила про побиття і надала світлини отриманих травм. Адвокати оборонця намагаються закрити провадження, посилаючись на бездоказовість звинувачень на адресу свого клієнта. Проте, за чутками, у розпорядженні суду опинилося і відео нападу Боатенга на Сінлер.
До слова, стосунки чемпіона світу-2014 з екс-коханою розпочалися ще 10 років тому. У березні 2011-го в пари народилися близнюки. Пізніше Боатенг і Сінлер розійшлися через зраду оборонця.
"У нас був секс, за який відмовився платити". Кримінальні випадки, коли футболістам "зносило башту" на інтимному фронті