Антверпен у домашньому поєдинку 10-го туру здобув просту перемогу над Ейпеном. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Бельгії 2023/24, 10-й тур

Антверпен – Ейпен – 4:1

Голи: Вермерен, 14, Баліквіша, 34, Песх'юс, 61, (аг.), Муха, 90 – Нуху, 11

Антверпен у середу програв Шахтарю в Лізі чемпіонів (2:3), виграючи впродовж гри з рахунком 2:0. Через це чинний чемпіон Бельгії мав реабілітуватись перед власними вболівальниками. Початок вийшов не надто вдалим – Нуху вивів гостей вперед на 11-й хвилині. Однак, Вермерен вже через 3 хвилини зрівняв рахунок.

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До перерви Баліквіша вивів вже Антверпен вперед у рахунку. А у другому таймі чемпіон добив суперника. Спочатку Песх'юс забив у власні ворота, а Муха на 90-й хвилині поставив крапку в зустрічі – 4:1.

Таким чином, Антверпен набрав 17 очок та залишився на четвертому місці в чемпіонаті, а Ейпен з 10 пунктами залишився дванадцятим.

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