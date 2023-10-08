Антверпен в домашнем поединке 10-го тура одержал простую победу над Эйпеном. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Бельгии 2023/24, 10-й тур

Антверпен – Эйпен – 4:1

Голы: Вермерен, 14, Баликвиша, 34, Песхьюс, 61, (аг.), Муха, 90 – Нуху, 11

Антверпен в среду проиграл Шахтеру в Лиге чемпионов (2:3), выигрывая в течение игры со счетом 2:0. Поэтому действующий чемпион Бельгии должен был реабилитироваться перед собственными болельщиками. Начало получилось не слишком удачным – Нуху вывел гостей вперед на 11-й минуте. Однако, Вермерен уже через 3 минуты сравнял счет.

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До перерыва Баликвиша вывел уже Антверпен вперед в счете. А во втором тайме чемпион добил соперника. Сначала Песхьюс забил в собственные ворота, а Муха на 90-й минуте поставил точку во встрече – 4:1.

Таким образом, Антверпен набрал 17 очков и остался на четвертом месте в чемпионате, а Эйпен с 10 пунктами остался двенадцатым.

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