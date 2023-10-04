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"Ми грали з Антверпеном не лише для місцевих вболівальників, а й для українських, які були на трибунах та всіх, хто вболівав за нас в Україні. Шахтар розумів, що має зіграти для них. Невеликі зміни, які ми провели в тактиці, призвели до позитивного результату в другому таймі.

Антверпен – Шахтар – 2:3 – відео голів та огляд матчу

В чому різниця між першим і другим таймом? Ми грали за сценарієм Антверпена, очікували трошки іншого. Нам треба було пластично змінити нашу стратегію. У перерві ми змінили не лише ментальну частину, але й тактику, що принесло нам хороший результат.

Зараз гравці зіграють в матчах за національні команди. Будуть проводитись спаринги, це все має позитивно відобразитись на підготовці до наступних ігор", – поділився ван Леувен на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, що Шахтар вирвав перемогу над Антверпеном (3:2), здійснивши камбек з рахунку 0:2. Дубль оформив Сікан, ще один м'яч в активі Ракицького.

Шахтар перестріляв Антверпен у божевільному матчі ЛЧ – Ракицький привіз і виправився, дубль Сікана, пенальті на 90+7