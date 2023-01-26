Ренн домовився з Ліоном про оренду 30-річного вінгера на правах оренди до кінця нинішнього сезону, повідомляє прес-служба "червоно-чорних". Угода не передбачає права викупу.

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Карл Токо-Екамбі провів у Ліоні рівно три роки. За цей час він зіграв у складі "ткачів" 114 матчів, у яких забив 38 голів та віддав 14 гольових передач. У нинішньому сезоні в активі камерунця 4+2 за 19 матчів.

Варто зауважити, що Ренн знайшов солідне підсилення не лише для чемпіонату Франції, де бореться за путівку в ЛЧ, а й для єврокубків поточної кампанії. Нагадаємо, що саме з цією командою зустрінеться донецький Шахтар у плей-офф Ліги Європи.

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