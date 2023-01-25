"Збори проходять дуже добре. Працюємо у фітнес-залі для покращення фізичної форми. Зараз не можу сказати, що ми свіжі. Сил не так багато, але через контрольні матчі підходитимемо до загальної системи.

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Вже розпочали вивчати Ренн. У нас була теорія, де ми загалом подивилися на стиль гри французів, як вони грають. Але до конкретики ще не дійшли. Можу сказати, що це дуже хороша команда, яка демонструє якісну гру у Лізі 1. Нещодавно вони перемогли ПСЖ і це довели", – сказав Кривцов у коментарі прес-службі "гірників".

Нагадаємо, поєдинки 1/16 фіналу Ліги Європи між Шахтарем та Ренном відбудуться 16 і 23 лютого.

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