У світі шахів твориться щось неймовірне. За останній місяць гра отримала величезний приплив інтересу. Найпопулярніший шаховий сайт Chess.com майже подвоїв свою авдиторію до 10 мільйонів активних користувачів, а їхній додаток опинився в топах App Store. У трендах Google запит шахи ніколи не мав такої популярності.

Перегляди у провідного шахового контент-мейкера GothamChess також ростуть в геометричній прогресії. І це дуже дивує, адже бум розпочався майже нізвідки. У 2020-му передумови до хвилі інтересу були очевидні – карантин і класний серіал "Ферзевий гамбіт" від Netflix. А от у грудні 2022-го / січні 2023-го настільки явних каталізаторів немає.

Однією з головних причин називають спільне фото Мессі та Роналду за шаховою дошкою. Лео і Кріш перед ЧС-2022 зазнимкувалися для реклами Louis Vuitton і порвали мережу світлиною. 43 мільйони лайків у Instagram португальця, 33 мільйони на сторінці аргентинця.

Мессі та Роналду шокували спільним фото перед ЧС-2022 – фанати вражені

Заради справедливості можна згадати й інші причини: Магнус Карлсен (до речі, майстер футбольного Fantasy та особистий вболівальник Холанда) не лише виграв потрійну корону, а й роздмухав скандал, звинувативши Ганса Німанна в нечесній грі; хороші виступи наймедійнішого гросмейстера Хікару Накамури на турнірі претендентів і чемпіонаті з бліцу в кінці року; популярна стрімерка Андреа Ботес організувала поєдинок з шахобоксу.

Але хіба багато хто чув про це все? А от про фото Мессі та Роналду точно всі чули.

Куди ж без ганьби для росіян... Російське (президент – росіянин Дворкович) та проросійське керівництво ФІДЕ спробувало "примазатися" до шахового буму. Генеральний директор ФІДЕ Еміль Сутовський заявив, що саме федерація була рушієм останнього сплеску популярності. Однак правда в тому, що ФІДЕ жахливо висвітлює турніри. Внаслідок тиску світової спільноти шахове керівництво втратило можливість залучати російських спонсорів, а нових знайти не спромоглося.

Вони довго навіть не могли знайти місце для проведення матчу за титул чемпіона між Діном Ліреном і Яном Непомнящим, який відбудеться у квітні. Оскільки в Росії, яка розв'язала війну, турніри проводити заборонено, у них залишився один екстрений варіант – Казахстан. Російські шахісти, звичайно, продовжують виступати. Дискваліфікували тільки уродженця Криму Сєргєя Карякіна (до 2009-го представляв Україну), який зробив людожерську заяву на підтримку злочинця Путіна.

Повернімося до футболу. Мессі та Роналду виступили просто піарниками, а є чимало футболістів, які щиро люблять шахи. Александер-Арнольд говорив про них ще до того, як це стало мейнстримом. "Шахи допомагають мені тренувати концентрацію. І тут, і в футболі потрібно уважно стежити за маневрами опонента", – пояснює Трент. Зірка Ліверпуля програв Магнусу Карлсену у виставковому матчі за 17 ходів.

Справжнім шаховим хабом у футболі став Челсі. Бен Чілвел і Ріс Джеймс постійно зарубаються. "Одного разу після матчу Ліги чемпіонів ми грали весь політ, близько 4 годин тривала партія", – зізнався Бен. Жоржінью та Мейсон Маунт також люблять пограти, раніше в клубних мінітурнірах брали участь Олів'є Жиру та Андреас Крістенсен, а чемпіоном несподівано виявився Нголо Канте.

Якщо Мудрику захочеться підучити дебюти чи просто поговорити про шахи – йому однозначно до Пулішіча. Американський вінгер – головний фан шахів у світі футболу. Під час пандемії Крістіан згадав про дитяче захоплення, яке йому прищепив дідусь хорват, та почав активно грати в інтернеті. Активно – не те слово.

Як дослідив The Athletic, з кінця 2020-го до середини 2022-го Пулішіч зіграв майже 5 тисяч партій і розв'язав понад 2 тисячі шахових пазлів. Якщо прикинути, скільки часу він витратив на шахи, то виявиться, що грав у футбол він в 6 разів менше. Кріс поставив собі за мету здолати Канте.

У Пулішіча є улюблена фігура – офіцер. "Подобається, як він виглядає і як ходить", – каже американець. У Крістіана на бутсах є навіть зображення офіцера. А улюбленим дебютом вінгера стала Віденська партія.

"Шахи тренують здатність швидко думати. Це неймовірна гра, яка допомагає в багатьох аспектах. Вона вчить розв'язувати складні завдання та шукати різні стратегії. Не можу сказати, що шахи прямо вдосконалили мене як футболіста, але це точно корисніше, ніж інші ігри", – додає Пулішіч.

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