Суперник Шахтаря в Лізі Європи Айнтрахт хоче підписати одноклубника Ярмоленка Оксфорда

Півзахисник Вест Хема Різ Оксфорд може продовжити кар'єру в чемпіонаті Німеччини.

Франкфуртський Айнтрахт зацікавлений у трансфері хавбека Вест Хема Різа Оксфорда, повідомляє Daily Mail.

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За інформацією видання, потенційний перехід може обійтися німцям у 10 мільйонів євро. Також на футболіста претендує Ноттінгем Форест.

Оксфорд, який вже має досвід виступів у Бундеслізі за Борусію М, в нинішньому сезоні не зіграв за головну команду Вест Хема жодного матчу.

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