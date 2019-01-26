Вердер зіграв унічию із Айнтрахтом і показав Шахтарю, як можна зупинити Франкфурт

Бременський Вердер відібрав очки у франкфуртського Айнтрахта в матчі Бундесліги. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 19-й тур

Вердер – Айнтрахт Франкфурт – 2:2

Голи: Еґґештайн, 27, Харнік, 52 – Ребіч, 35, Халлер, 68 (пенальті)

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Зі стартових хвилин ініціативу в матчі захопили господарі. Вердер методично почав шукати підходи до воріт Траппа й вже на 6-й хвилині міг відкривати рахунок. Абрахам забарився з виходом із оборони, але нападник бременців, який уник офсайду, вдало розпорядитися м'ячем не зумів.

Айнтрахт вирішив відповісти ефектно. За три хвилини нагоду пробити отримав Лука Йовіч, але його удар бісіклетою з-під поперечини витягнув кіпер Вердера. Уже в наступній атаці могли забивати господарі, але удар Гебре Селассі з рикошетом від Хасебе парирував Павленка.

А на 18-й хвилині по-справжньому реальний момент забити мали франкфуртці. Після навісу зі штрафного Халлер, здавалося, бив головою точно у кут воріт, але м'яч розминувся зі стійкою. Після цього обидві команди взяли трохи часу на перепочинок, а боротьба впродовж майже десяти хвилин точилася переважно в центрі поля.

Однак, усе змінилося на 27-й хвилині. Максіміліан Еґґештайн отримав передачу від Харніка з глибини поля, одним фінтом залишив поза справами двох франфуртців, утік від Фаллетта й спокійно пробив повз Траппа – 1:0.

Майже відразу Крузе міг подвоїти перевагу Вердера, але його удар з льоту став легкою здобиччю воротаря Айнтрахта. Розплата за марнотратство прийшла на 35-й хвилині. Бременці втратили м'яч у центрі поля, лінія захисту збилася в купу на куті штрафного майданчика, забувши про Анте Ребіча. Хорват у гордій самотності отримав передачу від Де Гузмана, трохи підробив м'яч і класно поклав у дальню дев'ятку – 1:1!

До перерви забити намагалися обидві команди, але реальну нагоду мав лише Еґґештайн. Та його удар у дальній нижній кут, на щастя Айнтрахта, влучив у стійку. Другий тайм став копією першого. Вердер знову захопив ініціативу, а франкфуртці в цей період могли розраховувати хіба на швидкі контратаки.

Зрештою, тиск бременців дав ефект. Да Коста втратив м'яч у центрі поля, Крузе розрізною передачею знайшов Харніка, а Мартін виграв силову боротьбу у Фаллетта, оббіг кіпера й забив у порожні ворота. Тут же капітан "музик" Крузе міг ховати надії Франкфурта на очки: Макс класно закидав м'яч за шиворіт Траппу, але воротар зумів дотягнутися до удару й перевів його на кутовий.

Нереалізований Вердером момент знову став прологом до гола Айнтрахта. На 67-й хвилині Людвіг Аугустінссон впав у власному штрафному майданчику та для чогось прийняв безглузде рішення взати м'яч у руки – пенальті. Себастьян Халлер без проблем зумів розвести Павленку та м'яч по різних кутах – 2:2.

Такий курйозний гол надовго вибив із колії бременців. Гра перейшла в спокійне русло – суперник Шахтаря по Лізі Європи Айнтрахт не надто прагнув грати на перемогу, а Вердер ніяк не міг прийти до тями після епізоду з одинадцятиметровим.

Лише в останні хвилин 12-13 господарі почали знову створювати моменти біля воріт суперника, але їм відверто не щастило. Під удар Егештейна кинулися оборонці, а його майже однофамілець Еґґештайн пробив над воротами здалеку. Не допоміг і вихід суперветерана Клаудіо Пісарро, які за 8 відведених йому хвилин, здається, так і не торкнувся м'яча.

Отже, 2:2 – нічия на користь конкурентів Вердера та Айнтрахта в боротьбі за єврокубки. Франкфуртці зрівнялися за очками з РБ Лейпциг, але завтра "бики" можуть повернутися в зону Ліги чемпіонів. А Бремен втратив шанс піднятися у верхню половину турнірної таблиці.

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