Соперник Шахтера в Лиге Европы Айнтрахт хочет подписать одноклубника Ярмоленко Оксфорда

Полузащитник Вест Хэма Риз Оксфорд может продолжить карьеру в чемпионате Германии.

Франкфуртский Айнтрахт заинтересован в трансфере хавбека Вест Хэма Риза Оксфорда, сообщает Daily Mail.

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По информации издания, потенциальный переход может обойтись немцам в 10млн евро. Также на футболиста претендует Ноттингем Форест.

Оксфорд, который уже имеет опыт выступлений в Бундеслиге за Боруссию М, в нынешнем сезоне не сыграл за главную команду Вест Хэма ни одного матча.

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