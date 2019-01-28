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Соперник Шахтера в Лиге Европы Айнтрахт хочет подписать одноклубника Ярмоленко Оксфорда

28 января 11:35 58 Читати українською
Соперник Шахтера в Лиге Европы Айнтрахт хочет подписать одноклубника Ярмоленко Оксфорда
Риз Оксфорд / фото из соцсетей

Полузащитник Вест Хэма Риз Оксфорд может продолжить карьеру в чемпионате Германии.

Франкфуртский Айнтрахт заинтересован в трансфере хавбека Вест Хэма Риза Оксфорда, сообщает Daily Mail.

Вердер сыграл вничью с Айнтрахтом и показал Шахтеру, как можно остановить Франкфурт

По информации издания, потенциальный переход может обойтись немцам в 10млн евро. Также на футболиста претендует Ноттингем Форест.

Оксфорд, который уже имеет опыт выступлений в Бундеслиге за Боруссию М, в нынешнем сезоне не сыграл за главную команду Вест Хэма ни одного матча.

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Теги
Трансферы Германия Вест Хэм Вест Хэм Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Риз Оксфорд Риз Оксфорд
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