Суперник Шахтаря підсилився перед груповим етапом Ліги чемпіонів
16:26 - Читать на русском
Захисник Аякса Оуен Вейндал продовжить свою кар'єру в бельгійському чемпіонаті.
На своєму офіційному сайті Антверпен оголосив про оренду 23-річного нідерландця. Оуен Вейндал підписав угоду з бельгійським клубом до кінця сезону 2023/24.
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Чинна угода Вейндала з Аяксом розрахована до 2027 року. Рік тому Аякс оформив його трансфер з АЗ за 10 мільйонів євро. В активі захисника 32 матчі за амстердамців, яких він оформив шість результативних дій.
Варто нагадати, що Антверпен потрапив в одну групу з Шахтарем у Лізі чемпіонів. Також суперниками бельгійцями будуть Порту та Барселона.
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