На своем официальном сайте Антверпен объявил о переходе 23-летнего нидерландца. Оуэн Вэйндал подписал соглашение с бельгийским клубом до конца сезона 2023/24.

Шахтер объявил заявку на Лигу чемпионов 2023/24.

Антверпен не разгласил контракта с Аяксом. Действующее соглашение Вейндала с амстердамским клубом рассчитано до 2027 года. Год назад Аякс оформил его трансфер из АЗ за 10 миллионов евро. В активе защитника 32 матча за амстердамцев, которых он оформил шесть результативных действий.

Стоит напомнить, что Антверпен попал в одну группу с Шахтером в Лиге чемпионов. Также соперниками бельгийцами будут Порту и Барселона.

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